Le PSG fait sauter la banque !

Deux cadors européens, en pleine bourre et toujours invaincus depuis le début de la saison : l'affiche opposant le PSG au Benfica en Ligue des champions a de quoi faire saliver. D'autant plus que chacune des deux formations voudra prendre le meilleur dans cette partie après le nul de l'aller (1-1) au Portugal. Surtout que la première place du groupe H, actuellement occupée par les Rouge et Bleu, est en jeu, et donc l'avenir européen de ces deux écuries aussi. Pourtant, Paris comme Benfica affiche 7 points au compteur, avec 2 victoires et 1 nul, mais les Français ont inscrit 1 but de plus (6) que les Lusitaniens (5). Kylian Mbappé, Neymar & co savent qu'ils auront fort à faire pour se débarrasser du SLB. Et pour cette quatrième soirée de C1, voici une offre à ne pas rater, puisque le site de paris sportifs Unibet vous offre 200 € pour toute première inscription avec le code FMUNI.

La suite après cette publicité

Parmi les différents paris proposés par Unibet, voici trois cotes intéressantes que nous avons sélectionnées pour profiter de cette offre exceptionnelle :

- Le PSG l'emporte 3 à 1 contre le Benfica (cote à 9,75)

À la maison, le PSG est plus fort. Invaincu lors de ses 5 derniers matchs de C1 au Parc des Princes, le club de la capitale peut compter sur le soutien de ses supporters en Europe. Malgré l'absence de Lionel Messi ce mardi en raison d'une blessure au mollet, Paris disposera malgré tout de deux des meilleurs joueurs du monde sur sa pelouse, à savoir Mbappé et Neymar. Les deux acolytes auront à cœur de prouver que même s'ils ne sont pas les meilleurs amis en dehors du terrain, ils peuvent mener les Parisiens sur le toit de l'Europe. On imagine bien le Paris SG imposer sa loi à domicile, face à une formation lisboète toutefois redoutable offensivement, elle qui n'est restée muette qu'à une seule reprise en 16 matchs cette saison.

- Doublé de Kylian Mbappé (cote à 4,30)

C'est le moment ou jamais. Incapable de tromper la défense de Reims samedi en Ligue 1, Kylian Mbappé s'est fait remarquer pour son post Instagram dans lequel il remettait indirectement son utilisation en club avec le #Pivotgang. En l'absence d'un Leo Messi qui marche de nouveau sur l'eau, le Bondynois aura à cœur de prouver que peu importe sa position sur le pré, il reste l'un des tout meilleurs footballeurs de la planète, capable de faire des différences dans les grands rendez-vous. L'occasion idéale pour prendre toute la lumière pour KM7, qui voudra aussi réenclencher la machine à marquer qu'il représente.

- Gonçalo Ramos marque contre le PSG (cote à 3,42)

Son jour de gloire est-il arrivé ? Formé au Benfica, Gonçalo Ramos a pris de l'ampleur ces dernières semaines, notamment après le départ de Darwin Nunez à Liverpool. La défense du PSG va (encore) devoir se méfier de lui. L'attaquant portugais, auteur de 10 buts en 15 matchs, n'a pas trouvé la faille à l'Estadio da Luz. Nul doute qu'après son doublé inscrit en championnat ce week-end, Ramos aura plus faim que jamais de briller sur la scène européenne, lui qui n'a pas encore fait trembler les filets cette année en Ligue des champions...

Alors n’attendez plus : profitez dès maintenant de l’offre exclusive Unibet pour Foot Mercato : 200€ de paris offerts pour toute première inscription avec le code FMUNI. N’hésitez pas à nous partager en commentaire vos analyses des meilleures cotes à tenter sur ces matchs !

(*cotes soumises à variations)