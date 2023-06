Arsenal veut chiper Xavi Simons au PSG !

La suite après cette publicité

C’est ce qu’on appelle un choix de carrière très pertinent. Très peu utilisé au PSG en professionnel depuis son arrivée en 2020, Xavi Simons décidait d’enfin lancer sa carrière en quittant le club de la capitale. Du haut de ses 19 ans à l’époque, l’ancien joueur formé au Barça décidait de s’envoler vers l’Eredivisie où il rejoignait le PSV Eindhoven. Une saison plus tard, l’attaquant néerlandais ne doit pas du tout regretter son choix et son club non plus. Auteur de 22 buts et 12 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, Xavi Simons a terminé meilleur buteur d’Eredivisie cette saison et a largement contribué à la seconde place de son équipe au classement, synonyme de qualification pour les tours préliminaires de la C1.

Ses performances et donc son choix de quitter le PSG lui ont aussi permis de découvrir la sélection néerlandaise. Il a été convoqué pour la première fois lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar et a connu sa première sélection en 8e de finale lors de la rencontre face aux Etats-Unis. Depuis, il est régulièrement convoqué et son style de jeu fait parler en Europe. À désormais 20 ans, Xavi Simons sera un joueur très courtisé cet été. Et à en croire les informations de la presse néerlandaise et Voetbal International, Arsenal est déjà très intéressé par l’idée de récupérer le joueur cet été et ainsi devancer… le PSG.

Arsenal est chaud

L’été dernier, le PSG laissait filer Xavi Simons au PSV mais glissait une clause de rachat à 12 millions dans le contrat si le joueur le souhaite. Selon VI, le PSV aimerait logiquement garder Simons mais aussi faire évoluer son contrat pour supprimer la clause en question qui est une menace constante. Pour le moment, les discussions n’ont pas abouti. Si le PSG est à l’affut, d’autres clubs sont intéressés et ne seraient pas freinés par l’idée de payer le prix fort pour Xavi Simons. C’est notamment le cas des Gunners qui apprécient beaucoup le style du joueur pour la saison prochaine. La formation de Mikel Arteta dispose d’un argument convaincant : la Ligue des Champions. Xavi Simons veut jouer la C1 et le PSV n’est pas sûr de la jouer, car il doit passer par les barrages.

Le média néerlandais ajoute également que le récent limogeage de son coach Ruud van Nistelroy ne lui a pas plu. La presse locale avait d’ailleurs expliqué que Xavi Simons avait contribué à ce départ. Une accusation qui n’est pas passée pour le joueur qui n’a pas apprécié cette rumeur. Il avait remercié publiquement son entraîneur via les réseaux sociaux dans la foulée. Selon les indiscrétions de VI, l’idée d’évoluer sous les ordres de Mikel Arteta, réputé pour développer les jeunes, est un plus pour Xavi Simons qui veut le meilleur club pour sa progression. Et Arsenal a aussi un argument de taille. Ces dernières semaines, Xavi Simons a changé d’agent et il est désormais représenté par Darren Dein, le fils de l’ancien copropriétaire et vice-président d’Arsenal, David Dein. Autant d’arguments qui font d’Arsenal le club le plus avancé dans le dossier Xavi Simons.