L’OM blinde Bilal Nadir

Lancé par Gennaro Gattuso cette saison, le jeune Bilal Nadir a montré de belles choses avec l’OM (9 apparitions toutes compétitions confondues, dont deux titularisations en janvier) avant de voir sa saison stoppée nette par une rupture du ligament croisé du genou contractée lors d’un match de Coupe de France face à l’OM en janvier.

Si sa saison est d’ores et déjà terminée, le prometteur gaucher marocain, qui était arrivé en provenance de Nice en 2021 et qui était en fin de contrat au 30 juin, va pouvoir continuer à briller sous les couleurs phocéennes puisque l’OM, qui donne désormais plus que jamais sa chance aux jeunes pousses marseillaises, vient d’annoncer la prolongation de son milieu de terrain jusqu’en juin 2026. Interrogé sur le site officiel du club olympien après sa signature, le joueur était bien évidemment soulagé mais aussi très fier de prolonger à Marseille. «Je suis soulagé et très heureux de pouvoir poursuivre l’aventure avec l’Olympique de Marseille. Mon contrat arrivait à échéance et je me retrouvais dans une position délicate. C’est une grande marque de confiance que le Club m’accorde en prolongeant mon contrat, je tiens à remercier les dirigeants. C’est une grande fierté de poursuivre mon aventure à l’OM et cette confiance accordée par le club me donne encore plus envie de revenir plus fort pour l’aider dans le futur…»