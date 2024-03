Fair-play financier : la PL épingle Leicester

Les clubs anglais tremblent. La Premier League ne rigole pas avec son fair-play financier. Alors que Manchester City et Chelsea attendent de savoir à quelle sauce ils vont être mangés, l’instance dirigeante du championnat anglais vient d’épingler Leicester, après Nottingham Forest. Co-leaders du classement de Championship, les Foxes sont officiellement accusés d’avoir enfreint les règles du fair-play financier de la PL.

« La Premier League a renvoyé aujourd’hui (21 mars) le Leicester City FC devant une commission indépendante pour violation présumée des règles de rentabilité et de durabilité (RPS) et pour n’avoir pas soumis ses comptes financiers audités à la Ligue. L’infraction présumée concerne la période d’évaluation se terminant à la fin de la saison 2022/23, lorsque le club était membre de la Premier League. (…) La procédure se déroulera conformément à un calendrier fixé par la Commission indépendante, et sa décision finale sera publiée sur le site web de la Premier League », indique le communiqué relayé par Sky Sports.