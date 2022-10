Ligue 1 : Auxerre s'en sort face à Ajaccio et sort de la zone rouge

Dans ce duel entre relégables comptant pour la première rencontre de ce dimanche, l'AJ Auxerre, 18e de Ligue 1 après 12 matches, recevait l'AC Ajaccio, avant-dernier à un point de retard, dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1. Les Bourguignons, dirigés par leur nouvel entraîneur Christophe Pelissier, devaient se relancer pour stopper une série négative de 8 matches sans la moindre victoire en championnat. De leur côté, les Corses, vainqueurs à Marseille il y a deux semaines avant de concéder un nul à Troyes et une défaite face au PSG, souhaitaient prolonger leur belle dynamique en dehors de leurs bases (2 victoires, 1 nul).

Les Auxerrois prenaient rapidement les commandes de la rencontre, obligeant l'ACA à reculer dans son propre tiers. Et à la suite d'une combinaison sur corner, Hamza Sakhi envoyait une frappe enroulée dans la lucarne droite de Benjamin Leroy pour ouvrir le score (1-0, 8e), pour le premier but du Marocain dans l'élite. En confiance après sa réalisation, le numéro 22 n'était pas loin de répéter le même scénario, mais cette fois-ci, le portier corse intervenait bien sur sa frappe légèrement déviée (19e). Remuant à la pointe de l'attaque, Nuno Da Costa manquait de justesse face au but, que ce soit du pied droit (27e) ou de la tête (38e).

Double dose de rouge en Bourgogne

Au retour des vestiaires, les Ajacciens montraient de bien meilleures intentions dans le jeu, se créant même quelques opportunités dans le camp adverse sans pour autant solliciter Benjamin Costil. Ils pouvaient même profiter d'une supériorité numérique après le rouge écopé par Mbaye Niang, auteur d'un gros tacle sur Mohamed Youssouf (56e). Néanmoins, Cédric Avinel essuyait sa semelle sur Nuno Da Costa dans le rond central, M. Benoît Millot n'avait pas le choix que de sortir la biscotte rouge pour la deuxième fois de la rencontre (62e). Un affrontement à 10 contre 10 qui offrait moins de rythme pour la dernière demi-heure.

Les entrants de l'AJA apportaient quant à eux du danger : d'abord Gauthier Hein, voyant Leroy bien avancé, qui trouvait la transversale sur son tir lointain (88e), suivi de Charbonnier, qui n'arrivait pas à cadrer son enroulé du pied droit (90+3e). Le score ne changeait plus (1-0) : les joueurs de Christophe Pelissier, vainqueurs pour la première fois depuis fin août, quittent enfin la zone de relégation et pointent provisoirement à la 15e place au classement, avant les résultats du multiplex de 15 heures. L'AC Ajaccio concède sa deuxième défaite de rang et pourrait passer lanterne rouge de Ligue 1 si Angers ne perd pas sur la pelouse de l'AS Monaco.