La lettre salée envoyée par le Real Madrid à l'UEFA !

Ce lundi 13 décembre 2021 restera dans les mémoires. Au terme d'un scénario complètement ubuesque, les huitièmes de finale de la Ligue des Champions sont désormais connus. Après une première tentative marquée plusieurs erreurs, l'UEFA a procédé, non sans polémique, à un deuxième tirage au sort et pour certains clubs, l'issue s'est avérée bien moins favorable... À ce titre, le Real Madrid peut logiquement se sentir lésé. Alors que les Madrilènes devaient initialement croiser le fer avec Benfica, les hommes de Carlo Ancelotti se retrouvent désormais aux prises avec le Paris Saint-Germain dans un choc d'ores et déjà très attendu. Fou furieux, les dirigeants de la Casa Blanca ont malgré tout accepté ce dénouement, mais n'ont pas manqué de rappeler leur colère auprès de l'UEFA comme le révèle AS.

Selon le quotidien espagnol, le club de la capitale espagnole - bien que mécontent du nouveau tirage au sort de la C1 - a, en effet, exclu l'idée de faire appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS). En revanche, l'actuel leader de la Liga a adressé un courrier salé auprès de l'instance afin de lui reprocher ses erreurs et de lui rappeler que ce tirage était «inadmissible» et qu’il constituait une «falsification évidente et flagrante». Le club espagnol a par ailleurs souligné que la décision ne pouvait être imputable qu’à l’organisateur et non aux clubs participants. Imbroglio passé, rendez-vous désormais au 15 février prochain pour le match aller entre ces deux cadors européens...