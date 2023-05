BL : le Bayer 04 s’incline à domicile contre Cologne, Schalke 04 s’impose in extremis à Mayence

Pour les deux matches d’ouverture de la 31e journée de Bundesliga, le Bayer 04, sixième et premier européen au classement, se déplaçait sur la pelouse de Cologne (11e) tandis que Mayence, à seulement trois points de l’Europe, recevait Schalke 04, avant-dernier du championnat. Leverkusen s’incline à domicile (1-2) et laisse l’occasion à Wolfsbourg de lui chiper sa place, tandis que le S04 prend trois importants pour la course au maintien (2-2), pour lui permettre de sortir provisoirement de la zone rouge.

La suite après cette publicité

Les Boucs pouvaient remercier Davie Selke, auteur d’un doublé en 22 minutes (14e, 36e), pour ainsi offrir les trois points aux visiteurs malgré le but égalisateur d’Amine Adli, sur un service de Moussa Diaby (28e). De son côté, le club de la Ruhr ouvrait la marque grâce à Marius Bulter (26e). Le FSV a dû s’y mettre à deux reprises pour égaliser, d’abord par Leandro Barreiro (53e), avant qu’Aaron Martin ne vienne offrir un point aux siens (70e) après le deuxième but des Bleus signé Tom Krauss (60e). Butler inscrivait finalement un doublé sur penalty à la 100e minute (90+10e) dans une fin de rencontre agitée (4 cartons jaunes en 3 minutes).

À lire

Bayer Leverkusen : Xabi Alonso réagit aux rumeurs