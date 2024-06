Euro 2024 : Vitinha fait sensation au sein de l’équipe du Portugal

Libéré. Arrivé au Paris Saint-Germain en 2022 en provenance de Porto, Vitinha (24 ans) débarquait dans la cour des grands par la petite porte. Et l’apprentissage a été dur pour le Portugais, qui était visiblement devenu la tête de Turc de Neymar et de Lionel Messi. Les deux Sud-Américains partis, Vitinha a paru plus libéré dans l’entrejeu. Une sensation qui s’est confirmée cette saison avec le PSG (9 buts, 5 passes décisives en 46 matches, toutes compétitions confondues). D’ailleurs, Luis Enrique n’avait pas manqué de faire l’éloge de son milieu de terrain, au nez et à la barbe de la star absolue de son équipe, Kylian Mbappé.

«Vitinha c’est un joueur parfait pour un entraîneur de mon style. Il ne perd pas le ballon, c’est exactement ce que l’on veut faire dans notre style. Puis, il est capable de se mettre entre les lignes, de fixer, de se détacher, de marquer… Je dois le féliciter et le pousser à rester à ce niveau et même à hausser ce niveau», avait déclaré l’Espagnol après la victoire face à l’OM au Vélodrome (2-0), avant d’en remettre une couche après la victoire en Coupe de France face à l’OL (2-1). «Pour moi, c’est le joueur de la saison. Si on ajoute à ses qualités de footballeur, c’est le meilleur de toute l’équipe et pourtant tous les joueurs sont bons. Mais il lui est exceptionnel ».

CR7, Pepe & Cie respectent Vitinha

En grande forme avec Paris, Vitinha a logiquement rejoint l’équipe du Portugal avec une forte dose de confiance pour cet Euro 2024. Et là encore, ces bonnes sensations se sont confirmées. Auteur d’une prestation de patron face à la Tchéquie, le numéro 23 de la Seleção das Quinas a été élu homme du match. Et demain, pour le choc du groupe F contre la Turquie, Vitinha sera bien évidemment dans le onze de départ. Car après Luis Enrique, c’est au tour de Roberto Martinez, son sélectionneur, de tomber sous son charme. « Vitinha a été très important lors des trois matches amicaux que nous avons disputés, tant sur le terrain qu’en dehors. Il y a beaucoup de compétitivité à l’entraînement et il est important d’avoir des options comme Vitinha. C’est un joueur qui peut contrôler le jeu, comme il l’a montré aujourd’hui (mardi dernier, ndlr) », a déclaré l’Espagnol en conférence de presse, à l’issue du match remporté face à la Tchéquie (2-1).

Et aujourd’hui, O Jogo nous apprend que c’est toute l’équipe lusitanienne qui est impressionnée par le Parisien. Dans son édition du jour, le quotidien portugais dresse un portrait très flatteur du joueur au sein de son équipe. « Le milieu de terrain du PSG a pris le contrôle des opérations lors de la victoire laborieuse contre la Tchéquie. Il a été élu homme du match par l’UEFA, une belle façon de renforcer son statut au sein de l’équipe nationale déjà acquis durant les entraînements et désormais concrétisé sur le terrain. (…) Malgré sa petite taille, le milieu de terrain a pris l’habitude de dominer ses adversaires balle au pied. (…) En termes de caractère, l’ancien joueur du FC Porto n’a peut-être pas les années de "maison" en équipe nationale, ni l’âge de noms comme Cristiano Ronaldo, Pepe, Rui Patrício, Bruno Fernandes et Bernardo Silva, mais selon les informations recueillies par O Jogo, il est déjà considéré par ses coéquipiers comme une figure très respectée dans le vestiaire, en raison du discours qu’il tient à ses coéquipiers », peut-on lire. On n’arrête plus Vitinha…