Jesé passe une annonce pour retrouver un club

Lorsqu’il évoluait au Real Madrid, Jesé (30 ans) avait tout pour devenir l’une des stars de la planète football. Malheureusement pour lui, une vilaine blessure au genou a gâché tous ses rêves. Depuis, l’attaquant espagnol ne fait qu’enchaîner les clubs et les échecs. Passé par le PSG, Las Palmas, Stoke City, le Betis, le Sporting Portugal, Ankaragücü, la Sampdoria et Coritiba, Jesé n’a jamais réussi à s’imposer. Mais le natif de Las Palmas n’a pas envie de raccrocher les crampons.

Il a d’ailleurs profité d’une interview accordée à Marca pour passer une annonce à destination de clubs potentiellement intéressés. « Que personne ne doute que je suis et que je resterai un footballeur. Cela fait quatre semaines que je m’entraîne du lundi au vendredi, parfois le samedi, avec des séances doubles, que je me prépare et que j’attends. J’ai eu quelques idées, mais je n’ai pas voulu prendre de décisions hâtives. J’aimerais arriver à un endroit où je suis stable, où je peux jouer souvent. Si j’avais cette continuité que tout footballeur recherche, je suis sûr que je serais aussi performant qu’ailleurs. »

Jesé veut rejouer

Pour le moment, les prétendants ne se bousculent pas au portillon, mais Jesé ne désespère pas. Ouvert à toute proposition, l’ancien Merengue avoue quand même qu’il aimerait bien rebondir dans son pays après ses trois dernières expériences infructueuses à l’étranger (Ankaragücü, Sampdoria, Coritiba). « J’aimerais que ce soit en Espagne, près de ma famille. Être dans un endroit qui me donne l’opportunité et la continuité. Dès que j’aurai cela, je serai performant. Jesé a juste besoin d’être dans un endroit où il a un beau projet, et si c’est en Espagne, tant mieux. Si c’est à l’extérieur, ce sera un autre défi comme j’en ai déjà eu. Ce dont j’ai besoin, c’est de jouer. »

Enfin, pour essayer de convaincre les derniers sceptiques, Jesé est même allé jusqu’à vendre les bénéfices qu’un tirerait de sa venue. « Cent pour cent de professionnalisme tous les jours, de l’expérience dans différentes équipes et différents pays, différents systèmes de jeu avec des entraîneurs aux idées très différentes et, surtout, être un bon coéquipier et gagner. Je suis un gagnant et ce que j’aime, c’est gagner. Celui qui me donnera l’occasion de le faire ne le regrettera pas. » Le message est passé.