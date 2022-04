Le sauvetage de MU par Cristiano Ronaldo fait encore chavirer l'Angleterre, le Real Madrid veut garder Modric pour toujours

La suite après cette publicité

CR7 ce sauveur !

Hier en Angleterre, il y avait un gros match de Premier League entre Manchester United et Chelsea. Et les Red Devils ont encore été sauvés par un certain Cristiano Ronaldo qui est en Une de presque tous les médias outre-Manche. «Ron et rien que lui», résume par exemple le Manchester Evening News. Pour le Daily Express aussi il fallait mettre à l'honneur le Portugais. «Ron est le seul bon point pour United», affirme le tabloïd. «Ronaldo à la rescousse de Rangnick», explique de son côté le Daily Mirror mais qui précise que le coach de United a déjà trouvé une porte de sortie pour l'après-Manchester. En effet, Ralf Rangnick va devenir le futur sélectionneur de l'Autriche à la fin de la saison.

Modric pour toujours ?

La casa Blanca veut garder Modric «pour toujours», explique As. Les dirigeants madrilènes et le Croate sont tombés d'accord pour continuer jusqu'en 2023, avec une année de plus en option. Mais surtout, ajoute le journal, quand Modric en aura fini avec sa carrière, le Real veut lui ouvrir les portes de la Maison Blanche, pour qu'il rejoigne la structure sportive, et donc qu'il reste à vie au club.

Lewandowski bloqué au Bayern

On parle encore de Robert Lewandowski en Catalogne et en couverture de Sport. Et si hier c'était pour annoncer sa volonté de départ en direction de Barcelone, cette fois c'est différent. En effet, d'après le quotidien, le Bayern déclare Lewandowski intransférable. La suite de ce dossier s'annonce donc tendue, car dans le même temps le Polonais garde son idée de quitter la Bundesliga et de changer d'air.