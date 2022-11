Corée du Sud : Heung-min Son incertain pour la Coupe du monde

Blessé au visage face à l'OM mardi dernier lors de la 6e journée de la Ligue des Champions, Heung-Min Son doit passer par la case opération, a prévenu Tottenham hier dans un communiqué, sans préciser si l'attaquant devait déclarer forfait pour la Coupe du monde ou non.

Mais le doute existe, écrit The Telegraph. Le Sud-coréen souffre d'une fracture de l'orbite et ne sait pas encore si la durée de récupération, ainsi que le protocole médical lui permettront d'être au Qatar à partir du 20 novembre prochain. Pour rappel, la Corée du Sud affronte le Portugal, le Ghana et l'Uruguay.