Premier League : Wolverhampton domine Sheffield United

Pour cette fin de 1ère journée en Premier League, et en attendant la rencontre entre Brighton et Chelsea ce soir (à vivre en live commenté ici), Wolverhampton est allé gagner sur la pelouse de Bramall Lane à Sheffield United sur le score de 2-0. Septièmes l'an dernier, les Loups commencent bien cette saison.

La différence s'est faite rapidement grâce à deux buts signés Raul Jimenez (3e) et Romain Saiss (6e). Menés d'un break dès le début de la rencontre, les Blades ont mis un certain temps à réagir et ont fini par obtenir quelques situations pour revenir au score, mais le réalisme a fait défaut.