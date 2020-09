Brighton - Chelsea : les compositions officielles

La première journée de Premier League se poursuit ce jeudi avec le match entre Brighton & Hove Albion et Chelsea. Les Seagulls se présentent dans un 3-5-2 avec Matt Ryan dans les buts devant Ben White, Adam Webster et Lewis Dunk. Les rôles de pistons sont assurés par Tariq Lamptey et Solly March tandis qu'on retrouve Adam Lallana, Steven Alzate et Yves Bissouma au cœur du jeu. Leandro Trossard est associé à Neal Maupay en attaque.

De son côté, Chelsea opte pour un 4-3-3 classique avec Kepa Arrizabalaga en dernier rempart. Reece James, Andreas Christensen, Kurt Zouma et Marcos Alonso forment la défense tandis que Ruben Loftus-Cheek, N'Golo Kanté et Jorginho composent le milieu de terrain. Seul en pointe Timo Werner est accompagné sur les ailes par Kai Havertz et Mason Mount.

Les compositions :

Brighton : Ryan - White, Webster, Dunk - Lamptey, Lallana, Bissouma, Alzate, March - Maupay, Trossard

Chelsea : Kepa - James, Christensen, Zouma, Alonso - Loftus-Chuk, Jorginho, Kanté - Havertz, Werner, Mount