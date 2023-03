EL : les 8 clubs qualifiés pour les quarts

Demain aura lieu le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue Europa. Et on connait les huit clubs qualifiés pour la suite de la compétition. Plus tôt dans la soirée, Manchester United et la Juventus ont confirmé l’avantage acquis à l’aller. Ils ont été rejoints par Feyenoord, qui a explosé le Shalkhtar Donetsk (7-1), et Séville.

Plus tard dans la soirée, le Bayer Leverkusen s’est tranquillement défait de Ferencvaros (2-0), notamment grâce à un but de Moussa Diaby. L’AS Roma a, quant à elle, su résister à la Real Sociedad (0-0). Dans le derby des Union, l’Union Saint-Gilloise a disposé de son homologue berlinoise (3-0). Sensation en revanche du côté de Londres où Arsenal a quitté la scène européenne face au Sporting (1-1, 5 tab à 3).

Les 8 clubs qualifiés :