Real Madrid : Eden Hazard et Gareth Bale convoqués par Carlo Ancelotti

Le Real Madrid a dévoilé vendredi soir la liste des joueurs appelés par Carlo Ancelotti pour le déplacement à Mendizorroza, où ils affronteront Alavés ce samedi soir (22h). L'entraîneur italien a fait appel à Eden Hazard, de retour d'une blessure (claquage tendineux) contractée cet été lors de l'Euro 2020 avec la Belgique. L'international aux 111 sélections aurait bien travaillé durant la présaison pour débuter ce nouvel exercice de la meilleure des façons possibles.

Gareth Bale, qui a également disputé le Championnat d'Europe avec le Pays de Galles, est convoqué en Liga pour la première fois à la Maison Blanche depuis un an, après avoir été prêté à Tottenham en septembre dernier. Il intègre un groupe amoindri par les blessures de Toni Kroos, Ferland Mendy et Marcelo, tout comme l'absence du Norvégien Martin Odegaard, non inscrit dans la liste pour LaLiga, et qui devrait quitter la capitale espagnole pour Arsenal dans les prochains jours.