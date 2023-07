FC Bâle : Andy Pelmard vers Clermont

Sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le FC Bâle, Andy Pelmard (23 ans) pourrait rapidement voguer vers de nouveaux horizons. Selon nos dernières informations, le défenseur central formé à l’OGC Nice est dans le viseur de Clermont. À noter que les discussions entre les différentes parties sont d’ores et déjà bien avancées. Un dossier bien engagé et une possible belle affaire à venir pour le dernier huitième de Ligue 1.

Pilier de la formation suisse, le défenseur de 22 ans dispose d’une polyvalence certaine. Capable d’évoluer en tant qu’arrière gauche, défenseur central ou encore milieu défensif, le natif de Nice reste sur une saison pleine, disputant tous les matches de son équipe en Championnat et n’en manquant qu’un seul toutes compétitions confondues. Joueur le plus utilisé de son équipe en 2022-2023, devant le gardien suisse Marwin Hitz, Pelmard est donc en passe de retrouver la Ligue 1, deux saisons après son départ du Gym.

