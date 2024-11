PSG : les mots forts de la fille de Luis Enrique

Ce mercredi, Sira Martínez Cullell, la fille de Luis Enrique, a donné une interview à Marca. La cavalière a expliqué que son illustre papa n’est pas un grand fan de sa passion. «Non, d’ailleurs, je crois qu’il pensait au début que c’était un peu une bêtise de ma part et que petit à petit j’allais abandonner. J’ai aussi beaucoup joué au tennis et il pensait que j’allais me lancer dans ce sport. Mais au final, c’était un processus très fluide et du coup je me suis retrouvé avec un cheval qui concourait de plus en plus. Et jusqu’à présent, tout se passe bien.»

Ensuite, le journaliste lui a demandé si le coach du PSG lui donne des conseils. La jeune femme a répondu : «quand je vais lui demander conseil, c’est plus pour moi qu’en tant qu’athlète, car il n’a pas beaucoup de choses à me dire sur les chevaux, mais c’est vrai que l’année dernière, quand j’ai eu une mauvaise passe, il a su beaucoup m’aider en me parlant. C’est un sportif de haut niveau, il comprend beaucoup mieux les choses, il sait qu’il y a des bons et des mauvais moments… c’est pour ça qu’il m’aide.» Elle a ensuite ajouté : «oui, bien sûr (c’est son idole, ndlr). Je sais aussi que c’est très dur et qu’il faut travailler dur pour réaliser ce que l’on a accompli. En fin de compte, c’est quelqu’un que j’admire aussi en tant que sportif, pas seulement en tant que père.» Enfin, elle a avoué avoir été mal à l’aise en voyant certains passages du documentaire consacré à Luis Enrique sur Movistar+. «J’étais gênée, comme si je ne voulais pas beaucoup sortir, mais tout allait bien. Vous souffrez en famille, car, comme tout le monde, vous voulez que votre père ou vos parents réussissent bien au travail, mais les bons moments sont aussi très bons, comme dans n’importe quel sport ou toute autre situation.» Luis Enrique appréciera.