OM, EdF : le spleen de Steve Mandanda

Son jeudi aurait pu être parfait. Il n'en a rien été. En quelques heures, Steve Mandanda (36 ans) a appris qu'il ne figurait pas dans la liste de l'équipe de France de Didier Deschamps pour le Final 4 de Ligue des Nations en Italie et qu'il ne retrouverait pas l'air des soirées européennes à l'Orange Vélodrome avec l'Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli lui ayant préféré, une fois encore, l'Espagnol Pau Lopez, décisif sur l'une des rares occasions de Galatasaray (0-0, 2e journée de Ligue Europa).

Dur à digérer pour l'expérimenté portier. Comme le raconte L'Équipe dans son édition du jour, «son état psychologique» est entamé. Le quotidien sportif va même jusqu'à parler de «désarroi» pour qualifier le ressenti de l'emblématique capitaine marseillais. Le journal rapporte des échos selon lesquels il aurait laisser transpirer son mal-être face à sa situation lors d'échanges avec des membres du staff des Bleus, ce qui aurait poussé le sélectionneur national à finalement opter pour Benoît Costil pour assurer la fonction de n° 3.

Le gardien vivrait très mal la concurrence en club qui le place sur le banc de touche depuis près d'un mois. Il s'en agace d'autant plus qu'il n'apprend ses non-titularisations que quelques heures avant les coups d'envoi des rencontres de l'OM. Alors, d'après L'Équipe, il rumine et a tendance à se replier sur lui-même, n'arrangeant pas forcément les choses.

Sampaoli a récemment expliqué en conférence de presse que tout restait ouvert et que la hiérarchie n'était pas figée à ce poste. Il n'empêche que Lopez vient d'enchaîner six titularisations toutes compétitions confondues (trois buts encaissés seulement). Mandanda commence à trouver le temps long. Et ce n'est peut-être pas terminé...