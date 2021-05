Liga : Antoine Griezmann félicite l’Atletico Madrid

Au terme d’une saison à suspens en Liga, c’est finalement l’Atletico Madrid qui a remporté le sprint final. Le FC Barcelone a longtemps tenu tête aux Colchoneros et au Real Madrid avant de sombrer lors des derniers matches. Antoine Griezmann (30 ans), ancien joueur de l’Atletico, est revenu sur le titre de son ancienne équipe et sur la saison du Barça.

« Le président aura des choses à faire pour l’année prochaine. J'ai travaillé comme je l'ai fait ces deux dernières années et je vais essayer de continuer à en profiter. Je pense qu'en 2021, nous avons été presque parfaits, mais nous avons eu des difficultés dans les matchs importants. Félicitations à l’Atletico Madrid, à Koke, Cholo (Diego Simeone) et les amis que j’ai là-bas. Maintenant, il faut travailler pour essayer d'être à nouveau le meilleur l'année prochaine. Et avant cela, faire un bon Euro ou une bonne Copa America, en fonction de chaque joueur », a-t-il expliqué dans des propos rapportés par Marca.