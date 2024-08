Ligue des Champions : le Stade Brestois réagit à son incroyable tirage au sort

Le tirage au sort de cette nouvelle formule de Ligue des Champions allait forcément réserver son lot de surprises et de belles histoires. Celle du Stade Brestois est déjà belle, en dépit de son mercato frileux et de son début de saison compliqué. Non seulement les Bretons découvrent la compétition mais même pas sous le format qu’ils regardaient à la télévision. Exit la compétition à 32 équipes avec des poules de 4, c’est bien un championnat de 36 équipes, au calendrier personnalisé grâce à ses 8 matchs et un adversaire différent à chaque fois. Ce tirage new look n’a pas épargné les bizuts brestois.

Il faudra notamment affronter le Real Madrid à domicile (à Guingamp) et aller à Barcelone, rien que ça. «Je m’étais dit s’il y a un très gros qu’on peut recevoir, c’est le Real. Le Real c’est l’histoire de la Ligue des Champions. On est très heureux de recevoir Mbappé à Guingamp, réagit Denis Le Saint sur Canal+. On est très heureux pour nos supporters, nos partenaires, le public. On va mettre le feu dans les Côtes-d’Armor. C’est mettre la lumière sur la pointe de la Bretagne. C’est une très bonne nouvelle pour tout le monde. En toute humilité, on fera au mieux. Tout le monde a bien travaillé l’an passé, on a plus qu’à attaquer sereinement mais sûrement cette superbe compétition.»

Chardonnet : «Ça fait rêver»

Le président du SB29 pourra s’en mettre plein les yeux puisque outre les deux géants espagnols, il recevra le Bayer Leverkusen, le PSV Eindhoven et Sturm Graz, en plus de se déplacer au Chakhtior Donetsk (à Hambourg en raison de la guerre en Ukraine), au RB Salzbourg et au Sparta Prague. «C’est que du plaisir forcément, on est déjà content de participer à ce tirage. Ça fait rêver mais on est des compétiteurs donc on voudra gagner le plus de matchs possible», prévient à son tour Brendan Chardonnet, toujours au micro de Canal+. Le défenseur central rêvait de San Siro, il aura droit à Monjuïc (ou le Nou Camp si le match a lieu en janvier 2025). C’est déjà pas mal.

«On va déjà faire de beaux stades» poursuit le capitaine, qui se doute bien d’une chose : son équipe est l’adversaire à prendre d’après ses futurs adversaires mais il refuse ce statut de faire-valoir. «Il y a de grosses équipes mais aussi certaines contre lesquelles on pourra rivaliser. Et on voudra rivaliser. C’est ouvert. Ça va être de bons matchs et on va essayer de prendre le maximum de points sur cette phase de poules.» Brest jouera cette C1 sans pression, comme il a su le faire en Ligue l’an passé. «Nous n’avons aucun objectif. Ce n’est pas notre priorité. Le championnat c’est notre pain quotidien. On va en parler après la trêve internationale.»