Marco Reus a failli vivre chez un trafiquant de drogue

Parti cet été du Borussia Dortmund pour vivre le rêve américain, Marco Reus (35 ans) s’est vite adapté à la Major League Soccer où il compte 7 apparitions pour 1 but et 2 offrandes avec les Los Angeles Galaxy. Pourtant, son début d’aventure du côté de la Californie a été marqué par un événement assez singulier. En effet, Marco Reus et sa compagne Scarlett qui ont visité une trentaine de maisons avant de s’installer, auraient pu vivre dans la maison d’un trafiquant de drogues. «Nous avons décidé de choisir la maison. Nous avons choisi l’autre. Et puis l’horreur a commencé. Au début, il y avait un gars qui faisait des fêtes folles jusqu’au soir. Ensuite, un joli couple a vécu là-bas, puis un trafiquant de drogue ou quelque chose du genre», a déclaré le couple dans le podcast de Paul Ripke.

La suite après cette publicité

Marco Reus a ensuite expliqué ce que lui avait raconté le voisin de cette maison : «à un moment donné, il a découvert que son voisin était un véritable trafiquant de drogue. C’est à ce moment-là que les choses ont vraiment décollé. Le FBI était déjà présent dans la maison avec des dizaines de personnes.» Sa compagne Scarlett a poursuivi : «et avant cela, quelqu’un a été tué devant la maison, puis cinq gars ont emménagé et blanchissaient de l’argent. La femme de ménage a donné d’autres informations. Ils sont entrés par effraction et ont vidé la maison. Et puis il y a deux semaines, 12 agents du FBI sont entrés, ont pris d’assaut la maison et ont arrêté tous les gars qui s’y trouvaient.» Finalement, Marco et Scarlett Reus ont décidé de ne pas choisir cette maison vu le contexte. Désormais, le couple Reus a emménagé du côté de Newport Beach, à environ 40 minutes de Los Angeles en voiture.