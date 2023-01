Coupe du Roi : Valence facile face à Gijon grâce à Cavani

Dans le dur en championnat (12e, deux défaites consécutives), Valence a retrouvé le sourire ce mercredi face au Sporting Gijon en huitièmes de finale de la Coupe du Roi. Et de quelle manière ! Les Merengots se sont largement imposés (0-4) sur la pelouse des Rojiblancos. Les hommes de Gennaro Gattuso ont fait la différence notamment en première mi-temps en faisant trembler les filets à trois reprises.

Dès la 11e minute, Edinson Cavani ouvrait le score après une mauvaise relance de la défense de Gijon (0-1, 11e). Quelques minutes plus tard, Justin Kluivert, déjà dans le coup sur le premier but, venait doubler la mise d’un petit piqué (0-2, 21e). L’ancien attaquant du PSG venait inscrire un splendide doublé d’une frappe enroulée du pied gauche (0-3, 39e). En seconde période, Samuel Lino rajoutait une couche au calvaire des protégés d’Abelardo après un service sur un plateau d’Hugo Duro (0-4, 64e). Avec ce large succès, « Los Ches » se qualifient pour les quarts de finale. Huit fois vainqueurs de la coupe nationale dans son histoire, les Valencianos étaient allés jusqu’en finale l’an dernier avant de perdre lors d’une séance de tirs au but face au Real Betis (1-1, 5-4 tab.).

