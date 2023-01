Valence : le mea culpa de Gennaro Gattuso

Gennaro Gattuso est connu pour son tempérament sanguin, mais le stratège italien sait également être réaliste et réaliser son autocritique quand il le faut. La preuve après la défaite ce vendredi de son équipe face à Cadix devant leurs supporters (0-1). L’ancien international de la Squadra azzurra n’a pas mâché ses mots en conférence de presse d’après-match.

« Nous avons mal joué. Nous étions toujours très longs, et nous avons mal défendu au but avec un adversaire qui portait le ballon sur 50 mètres. Nous avons été mous, sans la bonne mentalité, la défaite est juste. C’est un moment très, très compliqué pour nous, je suis responsable, nous devons comprendre ce qui se passe, mais nous ne devons pas baisser la tête, nous devons réagir. Il est normal que les gens protestent lorsque vous jouez mal. La défaite d’aujourd’hui est très, très dure. » Avec une seule victoire sur les huit derniers matchs en Liga, Valence pointe à la dixième place du classement. Si les Merengots ambitionnent toujours d’être européens, la direction et le staff vont devoir réaliser une mise au point rapidement pour ne pas avoir des regrets en fin de saison.

