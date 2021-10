Newcastle fait déjà grincer des dents en Premier League

La suite après cette publicité

Réunion au sommet. Ce mardi, à l'initiative des clubs, la Premier League organisait une assemblée extraordinaire pour évoquer le rachat de Newcastle. Les dix-neuf autres écuries de l'élite anglaise - les principaux concernés n'étaient pas invités à la discussion - ont pu parler de l'arrivée aux manettes des investisseurs saoudiens chez les Magpies, sous la houlette d'Amanda Staveley. Et le ton a visiblement été houleux à en croire les échos du Daily Mail.

Manchester United, Liverpool, Arsenal, Tottenham et Everton étaient parmi les contestataires les plus virulents suite à l'émergence de cette nouvelle puissance au Royaume de Sa Majesté. Un dirigeant de l'un des plus grands clubs anglais a même parlé de «monstre aux yeux verts». Les concurrents des Toons imaginent déjà une lutte acharnée pour les places qualificatives pour la Ligue des Champions notamment.

Déjà des contestations

«C'est principalement un problème pour les gros clubs, même si cette arrivée aura un impact immédiat sur la lutte pour le maintien. Ils sont nerveux à l'idée de voir que les si précieuses places pour la Ligue des Champions deviennent soudainement encore plus compliquées à aller chercher. Beaucoup de clubs plus modestes voient ça très tranquillement», explique un dirigeant présent à cette réunion.

La crainte de quelques gros poissons du championnat est notamment de voir Newcastle accueillir un nouveau sponsor maillot pour augmenter ses revenus de manière substantielle, contourner le fair-play financier et donc investir massivement sur le marché des transferts. Pointée du doigt pour son manque de communication sur ce dossier, la PL a argué qu'elle n'avait rien pu faire pour bloquer l'opération puisqu'elle avait les garanties nécessaires. Alors que le projet n'en est qu'à ses balbutiements, ça jase déjà sévère en Angleterre !