Les clubs de Premier League pestent contre le rachat de Newcastle !

Une journée qui restera dans les annales de la Premier League et du monde du football. Jeudi soir, aux alentours de 18h, le championnat d'Angleterre, imité ensuite par le club, publiait un communiqué pour officialiser le rachat de Newcastle par le PIF (Fonds public d'investissement d'Arabie saoudite). Pour mettre la main sur le club résidant à St James' Park, les nouveaux propriétaires ont dû sortir plus qu'un chéquier puisqu'ils ont déboursé pas moins de 300 M£, soit environ 350 millions d'euros, faisant ainsi de Newcastle le club le plus cher, et donc riche, du Monde. Mais ce rachat ne passe pas forcément...

Comme le révèle le Guardian, les dix-neuf autres clubs de Premier League sont tous unis contre ce rachat ! Certaines plaintes émises par des écuries anglaises ont en effet été envoyées à la Premier League suite à cet épisode. Pire, les dix-neuf clubs veulent désormais organiser une réunion la semaine prochaine pour connaître les coulisses de ce rachat, qui avait été bloqué l'année dernière. L'histoire de ce rachat avait en effet débuté en mars 2020 mais suite à la fronde de plusieurs clubs et personnalités en Grande-Bretagne, associée aux critiques de groupes de défense des droits de l'homme, le PIF s'était retiré.

Les clubs de PL veulent une réunion d'urgence

Un peu plus d'un an plus tard, le consortium saoudien porté notamment par Mohammed ben Salmane, le prince héritier d'Arabie saoudite, a finalement réussi son coup et les formations de l'élite anglaise veulent des réponses à leurs questions explique le média anglais. D'après les informations du Guardian, les clubs de PL aimeraient savoir ce qui a tant changé par rapport à l'année dernière pour que ce rachat soit accepté et donc officialisé, même si personne ne pourra revenir en arrière pour l'annuler. Mais ce n'est pas tout.

Le quotidien britannique écrit également que «les clubs ont exprimé leur crainte que la marque de la Premier League ne soit endommagée» par ce rachat à 80% du fonds public d'investissement d'Arabie saoudite. Bref, les prochains jours risquent d'être très agités de l'autre côté de la Manche, alors que les nouveaux propriétaires des Magpies sont déjà au travail pour former une équipe compétitive et sauver le club de la relégation, lui qui occupe actuellement la dix-neuvième place de Premier League après sept journées (zéro victoire).