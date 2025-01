PSG - Reims : les compositions officielles

Le Paris Saint-Germain accueille Reims au Parc des Princes dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1. Leader du classement, le PSG peut prendre plus de dix points d’avance sur la concurrence en cas de succès ce soir à domicile. De son côté, le Stade de Reims pointe au 13e rang du championnat, les Rémois n’ont plus gagné en Ligue 1 depuis le 10 novembre. Ce match est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Au niveau des compositions d’équipes, Luis Henrique opte pour son classique 4-3-3. En défense, Zaïre-Emery et Nuno Mendes occupent les côtés, une charnière Hernandez-Beraldo. Dans l’entrejeu, Lee et Ruiz sont accompagnés par Doué. Enfin en attaque, Kvaratskhelia va connaître ses premières minutes de jeu avec le PSG, lui et Dembélé entourent Ramos. Côté Rémois, Luka Elsner choisit également un 4-3-3. On note notamment le replacement de Munetsi en charnière centrale ou encore la première de la nouvelle recrue Patrick dans le cœur du jeu.

Les compositions

PSG : Donnarumma - Zaïre-Emery, Beraldo, Hernandez, Mendes - Lee, Ruiz, Doué - Dembélé, Ramos, Kvaratskhelia

Reims : Diouf - Buta, Kipré, Munetsi, Akieme - Patrick, Atangana, Teuma - Ito, Diakité, Nakamura