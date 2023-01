Supercoupe d’Arabie saoudite : première défaite pour Cristiano Ronaldo avec Al Nassr

Pour son deuxième match sous les couleurs d’Al Nassr, Cristiano Ronaldo a déjà connu sa première défaite. Lors de la demi-finale de la Supercoupe d’Arabie saoudite face au rival Al-Ittihad dans le «Classique», le quintuple Ballon d’Or n’a pas pu empêcher la défaite des siens (1-3) et n’a quasiment rien montré dans cette rencontre.

Dans une très belle ambiance, Al Nassr concédait logiquement l’ouverture du score par Romarinho. Dominée, la formation de Rudi Garcia encaissait un second but avant la mi-temps de l’international marocain Abderrazzak Hamedallah. Malgré la réduction de l’écart de Talisca, Al Nassr a chuté en fin de match (but de Shanqeeti) et ne filera donc pas en finale face à Al Feiha. Cristiano Ronaldo, encore discret, rate l’occasion de remporter son premier trophée dans son nouveau club.

