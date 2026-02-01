Le Paris FC sort du silence après les propos déplacés de Daniel Bravo

«Elle n’est pas très attentive, j’ai l’impression qu’elle parlait lingerie.» Ces mots prononcés par Daniel Bravo, hier, lors de la rencontre entre le Paris FC et l’Olympique de Marseille (2-2), ne sont pas restés sans conséquences. Pendant la rencontre, le commentateur s’était autorisé un commentaire déplacé sur Gaëtane Thiney, directrice sportive de la section féminine du club apparue à l’image. Au lendemain de ce dérapage, le club francilien a réagi par le biais d’un communiqué.

«Le Paris FC condamne fermement les propos tenus à l’antenne lors du match face à l’Olympique de Marseille, visant Gaëtane Thiney, directrice sportive de la section féminine du club. Ces propos, sexistes et déplacés, sont contraires aux valeurs que le Paris FC défend au quotidien. La mixité, le respect et l’égalité sont au cœur de notre identité et guident notre engagement en faveur d’un football ouvert, inclusif et respectueux. Le club réaffirme son soutien à Gaëtane Thiney et, à travers elle, à toutes les femmes qui font vivre, progresser et rayonner le football chaque jour», peut-on lire. Dans la matinée, beIN SPORTS avait également condamné les propos de son consultant, avant d’annoncer sa suspension.