Hugo Ekitike n’en veut pas au PSG

Il y a un an, Hugo Ekitike était mis au placard au Paris Saint-Germain. Mais le Français a pu trouver une porte de sortie en janvier, puisqu’il a rejoint l’Eintracht Francfort. Un club où il s’épanouit. En effet, il a déjà marqué 5 buts et délivré 4 assists en 8 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, dont 7 dans la peau d’un titulaire. Ses performances lui ont d’ailleurs permis de retrouver l’équipe de France Espoirs. Sélectionné pour ce rassemblement d’octobre, l’attaquant a évoqué son début de saison en conférence de presse. Il lui a aussi été demandé s’il avait un sentiment de revanche après son passage compliqué à Paris. Ses propos sont relayés par Le Parisien.

« Non ce n’est pas une revanche. On a tous des parcours et des processus différents. Moi, ça a été comme ça. C’est sûr que c’est une fierté pour moi d’être ici mais je n’ai pas un état d’esprit de revanche. J’ai surtout beaucoup de reconnaissance par rapport à la confiance que l’on me donne. Le football c’est toujours de la remise en question. Toujours prouver que l’on peut aller chercher plus haut. Je suis dans cet état d’esprit pour aller chercher plus.» Un discours qui doit plaire à Gérald Baticle et au staff des Espoirs.