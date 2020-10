Mercato : l'OM fixe le prix de Duje Caleta-Car

Une certaine effervescence s'est emparée de la cité phocéenne ces dernières heures. Les supporters de l'Olympique de Marseille attendent avec une impatience non dissimulée le choc de dimanche soir face à l'Olympique Lyonnais (match à suivre en direct commenté sur notre live). En parallèle de cette affiche, l'OM reste en éveil dans cette dernière ligne droite du mercato estival.

La suite après cette publicité

Car il se pourrait bien que cela bouge encore dans les rangs marseillais avant le 5 octobre... Vendredi, l'Equipe évoquait une offensive de West Ham pour Duje Caleta-Car (24 ans). Les Hammers auraient en effet dégainé une offre à hauteur de 22 millions d'euros, éconduite par les dirigeants olympiens. Et pour cause, ces derniers verraient beaucoup plus grand pour leur défenseur central croate.

L'OM réclame 30 millions d'euros pour Caleta-Car

Dans son édition du jour, le quotidien sportif révèle ainsi que la direction phocéenne aurait fixé ses conditions pour céder le vice champion du monde 2018. Ainsi, les futurs prétendants pour Caleta-Car devront débourser au moins 30 millions d'euros pour satisfaire aux exigences de l'OM. Au sein du club londonien, l'optimisme régnait malgré une première offre rejetée par les pensionnaires de l'Orange Vélodrome. En effet, Jacques-Henri Eyraud ne serait pas du tout fermé à la discussion dans ce dossier, et prospecterait même en parallèle pour dénicher le successeur de Caleta-Car.

Le principal protagoniste négocie de son côté avec les Hammers et se rapprocherait d'un accord contractuel. La formation de Premier League devrait revenir à la charge dans les prochaines heures avec une offre aux alentours de 25 millions d'euros plus bonus. Suffisant pour rafler la mise dans ce dossier ? Dans tous les cas, André Villas-Boas s'est montré clair sur la marche à suivre jusqu'au 5 octobre : tout départ devra être compensé. Prévoyant, le technicien portugais qui possède une liste de noms pour tous les postes, a maintenu le contact avec plusieurs cibles potentielles. Il n'est donc pas du tout écarté que l'OM accueille encore une nouvelle recrue avant le coup de sifflet final...