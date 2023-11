Mercato : Antoine Griezmann sort du silence

Le sourire ne semble toujours bien accroché au visage d’Antoine Griezmann. Depuis quelques mois, le Français est redevenu l’idole du Wanda Metropolitano. Il faut dire que ses prestations sont redevenues celles d’un joueur de tout premier plan, aussi bien en club qu’en sélection d’ailleurs. Cette saison avec les Colchoneros, c’est déjà 12 buts inscrits, une passe décisive en 16 rencontres toutes compétitions confondues. Il est même en passe de devenir le meilleur buteur de l’histoire de l’Atlético de Madrid, rien que ça. Seuls 4 buts le séparent de Luis Aragones.

Dans ces conditions, pourquoi vouloir partir, lui dont le nom a été cité récemment du côté de Manchester United. Et bien à en croire ses déclarations à Marca, il n’est pas vraiment question d’un départ. Très heureux là où il est et sous contrat jusqu’en 2026, même si son contrat prévoit un départ possible grâce à une clause de départ très accessible (25 M€), Griezmann voit loin à l’Atlético de Madrid. Il affirme même que c’est la meilleure version de lui-même que l’on voit en ce moment sur les terrains de Liga.

Pas question d’un départ

«J’ai toujours été comme ça. J’ai besoin d’être heureux en dehors du terrain pour être heureux là-dessus. Et mes coéquipiers, le coach, les kinés, les intendants m’aident pour ça… il y a une très bonne alchimie entre eux. Et le lien avec les fans, que j’ai récupéré et maintenant vous pouvez voir que je suis plus détendu et plus heureux de jouer. C’est grâce à tout cela que nous voyons la meilleure version de mon jeu», lâche le Français qui vise ni plus ni moins que le titre de Liga, qu’il n’a encore jamais remporté.

Son jeu évolue aussi et son expérience devient un précis atout. «Au fil des années, on sait quand on joue bien ou mal. Quand vous êtes plus jeune, vous n’avez pas cette tendance à regarder ce dont votre équipe a besoin, là où vous pouvez blesser l’adversaire. Au fil des années, on se rend compte et on est plus attentif à ces détails car, avec eux, on peut contribuer à gagner les matchs. Ce que j’aime le plus, c’est regarder les matchs, les rivaux, les coéquipiers… faire un mélange pour gagner les matchs.» Il est bien décidé à gagner avec l’Atlético.