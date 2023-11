JT Foot Mercato : les Bleus vont affoler le mercato

Les Bleus ont la cote sur le mercato

Le contrat de Kylian Mbappé prend fin en juin 2024 et le PSG n’a toujours pas officiellement formulé une offre pour faire rester sa star d’après le quotidien AS. Une situation qui fait les affaires des gros clubs européens, notamment le Real Madrid, en pole position pour récupérer le joueur. Mais il faudra que les Madrilènes fassent un effort financier pour réussir à l’attirer. Si le Real Madrid hésite, d’autres géants européens se tiennent en embuscade. Liverpool et Jürgen Klopp apprécient particulièrement le Français, ainsi que le Bayern Munich et Thomas Tuchel. Antoine Griezmann, lui, séduit en Angleterre. Selon les informations du journal espagnol Mundo Deportivo, Manchester United a ciblé Griezmann comme priorité du mercato hivernal. En très grande forme depuis le début de saison avec l’Atlético, il est sous contrat avec les Colchoneros jusqu’en 2026 et dispose d’une clause libératoire de 25 M€. Pour s’attacher ses services, les Red Devils veulent mettre le paquet et offrent à Antoine Griezmann un salaire XXL de 400 000 € par semaine, soit un salaire trois fois plus élevé que celui à l’Atlético de Madrid. Toujours à Manchester United, c’est un ancien joueur des Bleus qui est sur le départ. Relégué sur le banc de touche par Erik ten Hag, Raphaël Varane enchaîne les mauvaises performances. Une situation que compte bien exploiter le Bayern Munich selon Sky Sport. En quête d’un défenseur central pour se renforcer, les Bavarois souhaitent s’attacher ses services et Manchester pourrait lâcher le Français contre un chèque de 20 ou 30 M€. D’après The Sun, le départ de l’ancien joueur du Real Madrid ne fait aucun doute, mais seulement à partir du mercato estival. Face à une hécatombe de blessures, le technicien néerlandais souhaite le conserver jusqu’en fin de saison. Toujours selon le média anglais, l’Italie ou l’Arabie saoudite représentent également un point de chute potentiel pour Varane. Youssouf Fofana attise aussi les convoitises. Alors qu’il lui reste 18 mois de contrat avec l’AS Monaco, le PSG, la Juventus et Manchester United se sont positionnés sur le joueur selon RMC Sport. Le média précise d’ailleurs que la Vieille Dame semble avoir de l’avance sur le dossier, puisque des émissaires du club se rendent régulièrement à ses matchs. Le PSG bénéficie d’un lien personnel, puisque le joueur a grandi dans la ville dans sa jeunesse. Une grosse bataille pour s’arracher les services de Fofana est à prévoir. Enfin, l’avenir de Jean-Clair Todibo est encore flou. Interrogé à ce sujet par Canal+, le Niçois a esquivé le sujet, ne fermant pas la porte à un départ : «Il y a des clubs qui ne se refusent pas. Après est-ce que des clubs me font rêver ? Je ne suis plus un enfant, je ne suis plus là pour rêver. Je suis là pour atteindre mes objectifs et gagner des titres dans ma carrière. L’Allianz, c’est devenu mon jardin. Nice, c’est ma ville. Beaucoup d’amour. Je suis très fier de jouer là avec le maillot bleu. L’Euro est un objectif que je me suis fixé. Pour l’atteindre, il faudra faire de grandes performances. Si mes performances sont bonnes et que je n’arrive pas à atteindre l’Euro, ce n’est pas grave, je passerais à autre chose. Je performerais encore plus pour être à la prochaine Coupe du monde.» Un transfert dans un club plus prestigieux pourrait justement l’aider à atteindre ses objectifs.

Ronaldinho rattrapé par le FISC brésilien

Ronaldinho a encore des déboires avec la justice. Après son épisode des faux passeports, où la légende brésilienne avait été placée en détention provisoire en mars 2020 par la police du Paraguay, c’est cette fois-ci une affaire de fraude fiscale qui l’inquiète depuis août dernier. Selon le Daily Mail, l’ex-star du FC Barcelone risque de se voir confisquer deux propriétés au Brésil pour rembourser des dettes fiscales. Les inspecteurs des impôts brésiliens n’ont pas trouvé d’argent sur les comptes bancaires de Ronaldinho et souhaitent donc saisir deux biens immobiliers du Ballon d’Or 2005.

Coup de froid pour The Last Dance CR7 vs Messi

Alors que la rivalité Lionel Messi-Cristiano Ronaldo devait connaître son dernier chapitre, cet affrontement n’aura peut-être pas lieu. À l’occasion de la Riyadh Season Cup 2024, Al-Nassr devait affronter l’Inter Miami dans la capitale saoudienne, en février prochain. Dans un communiqué, l’Inter Miami a finalement nié l’organisation de cette rencontre. «Une annonce a été faite aujourd’hui affirmant que le FC Inter Miami devait jouer la Riyadh Season Cup. C’est inexact», assure la franchise américaine. Une information qui vient contredire celle d’Al-Nassr, qui a pourtant communiqué sur la rencontre.