RC Lens : Loïs Openda veut croire au Mondial 2022

C'est une soirée dont se souviendra longtemps Loïs Openda. Le buteur belge de 22 ans s'est offert un triplé lors de la victoire du RC Lens contre le Toulouse FC (3-0), pour le compte de la 13ème journée de Ligue 1. « C'est mon premier triplé avec le RC Lens, devant tous les fans, on reste deuxième, on prend les trois points, c'est une belle soirée pour moi », s'est d'abord exprimé, tout sourire au micro de Prime Video, le n°11 des Sang et Or, deuxièmes de L1 derrière le PSG. « Ce n'était pas facile, ces six derniers matchs, mais j'avais le soutien des coéquipiers et du coach », a-t-il ensuite expliqué, lui qui restait sur 6 rencontres sans marquer.

« Mais ça ne doit pas se terminer, ça doit continuer. J'avais aussi cette rage de marquer pour moi, pour un de mes proches qui est décédé. J'étais concentré et là dès ma première minute. C'est beaucoup d'amour pour ces supporters-là. Mes coéquipiers, ça se voit qu'ils étaient contents. C'est ça qui fait qu'on a un bon état d'esprit et qu'on va tous de l'avant. La Coupe du monde ? C'est pas mal de marquer un triplé pour un attaquant. Il faut continuer à faire des performances, il reste deux matchs avant la sélection. » Roberto Martinez va peut-être regarder Lens de plus près...