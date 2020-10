Naples : ça chauffe pour Tiémoué Bakayoko

Pisté par le PSG et le Hertha Berlin, c'est finalement Naples va rafler la mise. Nous vous l'annoncions, la formation de Gennaro Gattuso a fait une entrée décisive dans le dossier de l'ancien de l'AS Monaco ces dernières heures. Un mouvement sur le tard déterminant, puisque Sky Italia vient de dévoiler que Chelsea et l'équipe italienne avaient trouvé un accord pour un prêt d'un an sans option d'achat du milieu des Blues.

Les derniers papiers devraient être signés ce dimanche, après la visite médicale de celui qui reste sous contrat avec Chelsea jusqu'en 2022. Pour rappel, Gattuso et le Français se connaissent bien puisqu'ils ont déjà travaillé ensemble à Milan, en 2018.