Mercato : un départ acté à l'OM

Sur ce mercato, Pablo Longoria avait annoncé vouloir réfléchir aux joueurs qui n'avaient pas donné satisfaction à l'Olympique de Marseille. On s'attendait à ce que Gerson soit le premier départ cet hiver, mais tout est tombé à l'eau ces derniers temps et le milieu de terrain est attendu à l'entraînement, voire au stage, qui va commencer dimanche.

Alors, qui n'a pas donné vraiment satisfaction ou qui n'entre pas franchement dans les plans d'Igor Tudor, bien assis sur son banc depuis six mois maintenant ? En premier lieu, Luis Suarez, l'attaquant colombien débarqué depuis Granada cet été contre une dizaine de millions d'euros. Il était apparu en début de saison et avait fait parler la poudre.

Il va finir la saison à Alméria

Contre Reims, en entrant en jeu, il avait claqué un joli petit doublé en moins de trente minutes. De quoi lancer son aventure marseillaise sur les chapeaux de roue. Et ensuite ? Pas grand-chose. Beaucoup de banc de touche sans entrer en jeu ou quelques petites minutes par-ci, par-là, avant de marquer à nouveau un mois et demi plus tard contre Angers où il a joué 84 minutes.

On se rappellera surtout de sa colère sur le banc alors qu'il n'est pas entré en jeu contre Clermont à l'Orange Vélodrome, calmé par Dimitri Payet, lui aussi resté au chaud. Forcément, il faut lui trouver une porte de sortie et on ne pensait pas que ce serait aussi facile. En effet, les médias espagnols, dont As et Relevo évoquent un prêt du joueur à Alméria. Le club espagnol dispose d'une obligation d'achat si le club est maintenu en Liga. Il faudra maintenant recruter devant...