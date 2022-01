Aston Villa s'offre Calum Chambers

Après les arrivées de Philippe Coutinho et de Lucas Digne, Aston Villa n'en a pas terminé avec ce mercato hivernal. Ainsi, les Villans viennent d'officialiser le transfert de Calum Chambers qui débarque d'Arsenal : «Aston Villa est ravi d’annoncer la signature de Calum Chambers en provenance d’Arsenal. Le défenseur polyvalent, qui peut opérer à la fois au poste de défenseur central et d’arrière droit, a conclu un contrat de trois ans et demi», précise ainsi le communiqué.

Si le montant de l'opération n'a pas encore été divulgué, le défenseur anglais de 27 ans quitte donc les Gunners après huit saisons passées au club. Formé à Southampton, l'international des Three Lions (3 sélections) avait par ailleurs bénéficié de prêts du côté de Middlesbrough et Fulham. Auteur de cinq apparitions sous les ordres de Mikel Arteta depuis le début de la saison, Calum Chambers vient ainsi renforcer le secteur défensif des Villans, onzièmes de Premier League.