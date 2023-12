Affaire Youcef Atal : 10 mois de prison avec sursis et 45 000 euros d’amende requis

Jugé ce lundi pour provocation à la haine à raison de la religion, Youcef Atal s’est présenté au tribunal correctionnel de Nice et a donné ses explications sur une vidéo qu’il a repartagée, appelant à un «jour noir pour les juifs» en octobre dernier. C’était après l’attaque du Hamas en Israël et le début des bombardements israéliens sur Gaza. Remis en cause sur sa version des faits, l’international algérien a livré ses explications et après plusieurs heures d’audience, la procureure a annoncé les sanctions requises.

L’international algérien de 27 ans a ainsi vu le ministère public réclamer une peine de 10 mois de prison assorti d’un sursis simple, accompagnée d’une amende de 45 000 euros et la diffusion de la décision de justice sur Instagram pendant une durée d’un mois. «Les mots ont un poids. Relayer ce type de message entraîne des actes de violences réels qui ont déjà endeuillé toute la France et d’autres pays», a estimé la représentante de l’État, dans des propos relayés par RMC Sport.