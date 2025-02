Ligue 2 : Lorient prend le large, Rodez éclate Pau, le Red Star respire

Comme chaque vendredi, la Ligue 2 était à l’honneur avec le traditionnel multiplex de la 23e journée. Et alors que Paris, Dunkerque, Metz et Guingamp s’affronteront respectivement samedi, Lorient avait l’occasion de mettre la pression et d’assurer sa place de leader en s’imposant à Troyes. Grâce à l’inévitable Kroupi, les Merlus ont pris six points d’avance et freinent l’ESTAC (12e). La mauvaise opération de la soirée est pour Laval (7e), qui s’est lourdement inclinée à Ajaccio (0-3) et manque de se replacer dans les places d’accession à la Ligue 1 avant d’affronter Lorient la semaine prochaine. En revanche, les Corses grimpent au 13e rang et s’éloignent de la relégation.

Juste derrière, Rodez a réalisé le carton de la soirée en écrasant Pau (5-0), qui retombe ainsi à la 10e place et permet à Rodez de sortir de la zone rouge avec une 14e place. Autre gros score, celui de Grenoble (8e), qui a facilement disposé d’Amiens (11e) dans sa propre enceinte sur le score de 4-1. Autre bonne opération en bas de tableau, le Red Star passe au 15e rang après avoir enfoncé Martigues (17e). Pourtant en supériorité numérique pendant plus d’une mi-temps, Clermont n’a pas réussi à s’imposer contre Bastia (9e) et reste barragiste, à un point du Red Star.