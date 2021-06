Le FC Barcelone s'attaque au dossier Adama Traoré

La suite après cette publicité

Entre Adama Traoré et Barcelone, c'est une longue histoire. C'est non loin de la cité catalane, à L'Hospitalet de Llobregat, qu'il est né le 25 janvier 1996 et qu'il a grandi. C'est aussi près de Barcelone qu'il est né en tant que footballeur. Après un bref passage par le CE L'Hospitalet, il a intégré la Masia en 2004, où il a franchi toutes les étapes avant d'entamer son parcours senior avec le Barça B. Le 23 novembre 2013, il faisait même ses grands débuts à 17 ans avec l'équipe A sous les ordres de Tata Martino. Il était entré dix minutes face à Grenade (victoire 4-0).

Wolverhampton n'en veut plus

Le plus souvent avec la réserve, Adama Traoré avait disputé 4 rencontres avec les pros avant de quitter le club en 2015. Direction l'Angleterre. Après Aston Villa et Middlesbrough, il a posé ses valises en 2018 à Wolverhampton contre un chèque de 20 M€. Chez les Wolves, l'Espagnol a su tirer son épingle du jeu et progresser. Il s'est aussi transformé physiquement, devenant beaucoup plus musclé et tonique.

Etincelant à ses débuts, il a été moins en vue cette saison 2020-21 (3 buts et 2 assists en 41 apparitions). Devancé par Daniel Podence, le joueur de 25 ans était d'ailleurs persuadé qu'il payait le fait de ne pas accepter la prolongation offerte par son club en début d'exercice. Le salaire proposé par les Wolves, 4 M€, ne l'avait pas convaincu de rempiler. Résultat : les Loups ont voulu et veulent toujours s'en débarrasser. Mais ils sont aussi conscients qu'ils ne pourront pas le vendre à un prix élevé.

Un retour à la maison ?

En effet, il partira pour un montant inférieur aux 80 M€ espérés auparavant. Quelques clubs sont déjà prêts à mettre la main sur le joueur sous contrat jusqu'en 2023. En Premier League, Chelsea et Leeds ont été cités comme des prétendants potentiels. En Espagne, le Barça l'aurait aussi à l'œil selon Sport. Le média catalan, qui rappelle que Joan Laporta a encore annoncé 3 ou 4 transferts potentiels, explique qu'Adama Traoré est suivi. Il l'a déjà été auparavant. Mais cette fois-ci, on parle d'un possible échange avec Francisco Trincão. La présence de Jorge Mendes, agent du Portugais et proche de Wolverhampton, pourrait faciliter cette opération.

Il faudrait néanmoins que les deux clubs s'y retrouvent financièrement. Ce qui est certain, c'est que l'Espagnol n'écarte pas un retour au Barça. «Barcelone a été ma maison et c'est ma maison. J'ai grandi là-bas, j'avais 8 ans quand je suis arrivé au club. Il faudrait voir ce qu'ils proposent... mais l'état d'esprit actuel est d'aider l'équipe nationale et de préparer le match de mercredi»,a-t-il avoué à Sport. Pas encore utilisé par Luis Enrique pendant l'Euro, Adama Traoré attend son heure. Ensuite, il sera temps pour lui de penser à son avenir. Que ce soit à Barcelone ou ailleurs.