Maxime Lopez juge la gestion des jeunes à l’OM

La suite après cette publicité

Désormais épanoui du côté de Sassuolo après son départ cet été, Maxime Lopez (23 ans) fait partie de ces rares joueurs de l’OM à avoir eu sa chance après être passé par le centre de formation. Car à Marseille, difficile de s’imposer pour les joueurs formés au club.

Dans un entretien pour le podcast Prolongation, le minot marseillais est revenu sur la gestion des jeunes à l’OM et sur le manque de confiance des dirigeants envers la formation. « Il y en a de la qualité à l’Olympique de Marseille, j’en connais des très bons joueurs qui étaient au centre de formation de l’OM. C’est juste qu’à ce moment-là, on préfère faire venir un mec de l’autre bout du monde que de faire jouer un jeune de Marseille. On ne demande pas d’en sortir 15, mais 2-3 par an. Après, il faut voir ce que les directions en place veulent. Est-ce que le projet est de faire sortir des jeunes ? Je n'en suis pas sûr. Aujourd’hui, il y a 5-6 joueurs qui peuvent rentrer. Il y a de la qualité, mais ça vient juste de la politique du club », a-t-il expliqué.

🚨 Le nouvel épisode @prolongationpod est dispo !



🎙️ Aujourd'hui : jouer pour le club de son coeur, avec @maximelopez !



De son arrivée au centre de formation de l'OM à l'équipe première : attentes, fierté, pression. Et le difficile "au revoir".https://t.co/CjzXNZtpL8 — Johann Crochet (@johanncrochet) March 15, 2021