OM : Alexis Sanchez retrouve la lumière

Depuis quelques matches, notamment depuis la reprise du football en France après les fêtes de Noël, on avait trouvé qu’Alexis Sanchez était tendu. Pourtant, juste avant la trêve liée à la Coupe du Monde, le Chilien avait marqué un sublime coup franc lors de la victoire complètement renversante de l’Olympique de Marseille au Stade Louis II contre l’AS Monaco.

Contre Toulouse, l’ex-attaquant de l’Inter Milan et d’Arsenal n’avait pas trouvé la faille alors que les filets avaient tremblé six fois. Il s’était même disputé un penalty, qui avait été finalement transformé par le Turc Cengiz Ünder. Mais, on ne peut pas résumer Alexis Sanchez à des buts. Ce samedi soir, contre Lorient à l’Orange Vélodrome, il a multiplié les appels et les duels, usant, au fur et à mesure, les défenseurs bretons.

Cette position dans laquelle je joue n’est pas évidente, dos au jeu, je dois me sacrifier pour l’équipe

Bien sûr, il a aussi retrouvé le chemin des filets en Ligue 1. Son but est aussi beau que son talent est grand. Sur un centre en retrait, il récupère le cuir et sur un pas ou presque, en une demi-seconde, il donnait l’avantage à l’OM. Et finalement, c’est ce but précisément qui a libéré ses coéquipiers et qui a permis à Igor Tudor de l’emporter trois buts à un.

« Oui clairement, il est important (son but, ndlr) parce que c’est le but du 2 à 1. L’équipe veut toujours aller de l’avant. Cette position dans laquelle je joue n’est pas évidente, dos au jeu, je dois me sacrifier pour l’équipe. C’est une nouvelle façon de jouer pour moi mais je suis très content d’avoir mis ce but. La ville est très jolie. Le public est magnifique. Qu’on soit à domicile ou à l’extérieur, c’est toujours comme ça. Je crois qu’on a une grande équipe selon moi et il faut continuer comme ça », s’est d’ailleurs réjoui le Chilien au micro de Prime.

Igor Tudor aussi, était content que son joueur retrouve le chemin des filets : « je pense que ce qui lui a manqué c’était de marquer. Cela n’empêche pas les bonnes performances, dans le mouvements. Il fait aussi des passes décisives. Tous les attaquants vivent pour marquer. Ce soir, il a mis un très beau but qu’il peut se permettre car c’est un joueur hors normes ». Un but pour se relancer. L’OM aura aussi besoin de lui pour arracher la deuxième place puisque les Phocéens ne comptent pas recruter de buteur. Un but qui vaut plus que ça, donc.