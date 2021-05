Zinedine Zidane quitte le Real Madrid !

La suite après cette publicité

Des tauliers vieillissants, une réussite déclinante, le Real Madrid n'aura pas réussi à dépasser son voisin de l'Atlético au terme d'une Liga rendue haletante par l'inconstance de ses écuries. Les Merengues ont plié sur la fin. Eliminés par Chelsea en demi-finales de la Ligue des Champions, deuxièmes du championnat, humiliés par Alcoyano (D3) en 1/16es de finale de la Coupe du Roi, ils auront manqué d'un peu de tout et terminent sans rien. Karim Benzema n'aura pu sauver la tête de son alter ego. Zinedine Zidane est invité à partir. C'est même peut-être lui qui a soumis l'idée à son chef. La fin du 3e chapitre du Français au Real Madrid, qui a rendu la nouvelle officielle.

«Après trois ans, c'est difficile pour un entraîneur de continuer à gagner, surtout après trois Champions League. Moi, j'aime gagner. Je déteste perdre. Si j'ai la sensation que je ne vais pas gagner, c'est qu'il faut changer. Je pars. J'ai pris ma décision», avait lâché Zinedine Zidane le 31 mai 2018, devant un parterre de journalistes médusés. Par ces mots, le Français scellait une aventure de trois saisons sur le banc du Real Madrid. Sa première expérience de coach au haut niveau. Dans son club. Neuf titres au total, des succès à foison et une aura. Au-delà du souvenir du génie du milieu de terrain, sacré avec la France en 1998 et en 2000, c'est le Zinedine Zidane entraîneur qui quittait la Casa Blanca au sommet...

Un retour gagnant mais une fin de cycle inéluctable

Pour y revenir, toujours par la grande porte, neuf mois plus tard, après une saison noire du Real Madrid sous les ordres de Julen Lopetegui puis Santiago Solari. Florentino Pérez annonçait le retour du divin chauve le 11 mars 2019. Un contrat jusqu'en 2022. «Ça fait neuf mois que je suis au repos et j’ai envie de reprendre. J’ai eu des propositions, j’aurais pu partir ailleurs mais je n’en ai pas envie. Je n'ai pas pu dire "non" à Florentino Perez», déclarait ZZ à son retour. A l'été, son président déboursait 355 millions pour enrôler Eden Hazard, Luka Jovic, Eder Militão, Ferland Mendy, Rodrygo ou encore Reinier. De ces noms, peu se révèleraient utiles à coach Zidane, fidèle à un noyau dur auteur de tant de prouesses sur la scène européenne.

Au terme d'une saison marquée par la crise sanitaire et un arrêt des compétitions pendant près de trois mois, après avoir remporté la nouvelle version de la Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite, le Real Madrid reconquérait la Liga, au cœur de l'été. Un nouveau titre de champion qui masquait une élimination en 8e de finale de la Ligue des Champions face à Manchester City, une sortie prématurée en Coupe du Roi et des lacunes dans le jeu. C'est sans avoir réellement fêté un titre au goût particulier que le Real Madrid a entamé la saison 2020/2021. Sans recrue au mercato et sans grande star pour animer un secteur offensif où Eden Hazard a fait figure d'intermittent. Un gardien maladroit puis héroïque, une défense sans cesse remaniée, des cadres souvent blessés et des attaquants cachés derrière KB9. Zidane se met en retrait.

Ces dernières semaines, la presse espagnole révélait que le technicien tricolore comptait s'en aller cet été, un an avant la fin de son contrat en juin 2022. Malgré la volonté de Florentino Pérez de le conserver, Zinedine Zidane a pris la décision de quitter son poste d'entraîneur du Real Madrid. La Casa Blanca vient d'officialiser la nouvelle. «Le Real Madrid C. F. annonce que Zinedine Zidane a décidé de mettre fin à sa phase actuelle en tant qu'entraîneur de notre club. Il est maintenant temps de respecter sa décision et de lui montrer notre remerciement pour son professionnalisme, son dévouement et sa passion pendant toutes ces années, et pour ce qu'a représenté sa personne pour le Real Madrid. Zidane est l'un des grands mythes du Real Madrid et sa légende va au-delà de ce qu'il a été en tant qu'entraîneur et joueur de notre club. Il sait qu'il est dans le cœur du Real Madrid et que le Real Madrid est et sera toujours sa maison ». Une page se tourne dans la capitale espagnole.