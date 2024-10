OL : comment Pierre Sage a recadré Lacazette et Caqueret lors de son arrivée

L’OL doit son salut la saison passée à Pierre Sage. En quelques matchs avant l’hiver, et alors que le club était relégable après les évictions de Laurent Blanc puis de Fabio Grosso, l’entraîneur alors sans aucune expérience d’un banc professionnel a remis l’équipe sur de bons rails. Il a su redonner de la confiance, et insuffler des forces pour terminer la saison en boulet de canon. Tout n’a pas été simple pourtant comme il l’indique dans l’After Foot sur RMC ce mardi soir. Lors de l’une de ses premières séances, l’entraîneur alors intérimaire a été contraint de recadrer certains cadres comme Alexandre Lacazette et Maxence Caqueret.

«Je les convoque et je leur dis que c’est impossible de s’entraîner comme ça. Il n’y avait rien !, assure Sage présent dans le studio de la radio. Aucune intensité, aucune rigueur dans le fait de réussir les choses, une émotion négative qui prend de la place plutôt qu’une endurance à être performant dans le temps. Et je me doutais que je n’allais pas résoudre le problème en 5 semaines, le temps avant la trêve hivernale. Il fallait d’abord réunir les conditions avec un groupe en confiance capable d’enchaîner avec les mêmes joueurs pour que les performances arrivent.» Après ce coup de gueule, le résultat a été probant. L’OL a même terminé en coupe d’Europe.