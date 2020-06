L'énorme casting du FC Barcelone pour le poste de latéral gauche

Le FC Barcelone s'est visiblement fixé deux postes prioritaires pour le prochain mercato : le milieu de terrain et l'attaque, avec Miralem Pjanic (Juventus) et Lautaro Martinez (Inter) qui sont les heureux élus. Des opérations coûteuses, d'où la volonté d'inclure des joueurs dans l'opération. Junior Firpo, arrivé il y a tout juste un an, a d'énormes chances de faire partie du troc avec les Milanais pour l'attaquant argentin. Les Catalans devront donc ensuite recruter un latéral gauche...

Jordi Alba est pour l'instant intouchable, mais commence déjà à entrer dans la force de l'âge et n'a pas toujours été régulier ces dernières saisons. C'est pour cette raison que la direction barcelonaise souhaite enrôler un profil de remplaçant certes, mais capable de prétendre à une place de titulaire. Mundo Deportivo dresse ainsi la liste de tous les joueurs suivis par le FC Barcelone pour ce poste, où on retrouve le Parisien Juan Bernat, dont le contrat à Paris expire dans un an.

Bernat, le candidat numéro 1 ?

L'ancien latéral de Valence plaît beaucoup à Barcelone, puisqu'il était suivi avant son départ au Bayern. En revanche, son coéquipier Layvin Kurzawa ne rejoindra pas la Catalogne puisque le Barça a écarté l'arrivée du Français, et ce même s'il ne coûterait rien puisqu'en fin de contrat. Nicolás Tagliafico (Ajax, 27 ans) est aussi très apprécié par les scouts du leader de la Liga, mais il risque d'être un peu cher, l'Ajax demandant 25 millions d'euros, et d'autres clubs comme Chelsea sont sur le coup. Raphael Guerreiro (Dortmund) devrait lui aussi être hors de portée.

Pervis Estupiñán, joueur prêté par Watford à Osasuna, est aussi une option envisagée, lui qui sort d'une belle saison en Liga du haut de ses 22 ans. Angeliño, le latéral espagnol de 23 ans du RB Leipzig, a été suivi à plusieurs reprises cette saison par le staff barcelonais. Sa clause libératoire est cependant de 30 millions d'euros et il semble peu probable de voir l'écurie allemande accepter de négocier. Même s'il sera difficile d'attirer un latéral de niveau, le FC Barcelone sait au moins vers qui se tourner...