FC Barcelone - Villarreal : les compositions sont tombées

La 38e et dernière journée de Liga offre un duel entre le FC Barcelone et Villarreal. A domicile, les Blaugranas optent pour un 4-3-3 avec Marc-André ter Stegen comme dernier rempart derrière Dani Alves, Ronald Araujo, Clément Lenglet et Jordi Alba. Sergio Busquets est positionné en sentinelle auprès de Frenkie de Jong et Gavi. Enfin, Adama Traoré et Ferran Torres accompagnent Pierre-Emerick Aubameyang en attaque.

De son côté, Villarreal s'articule dans un 4-4-2 avec Geronimo Rulli dans les cages. Devant lui, Mario Gomez, Raul Albiol, Pau Torres et Alfonso Pedraza prennent place en défense. Etienne Capoue et Dani Parejo constituent le double pivot alors que Manu Trigueros et Moi Gomez exploitent les couloirs. Enfin, Giovani Lo Celso et Paco Alcacer sont associés devant.

Les compositions

FC Barcelone : Ter Stegen - Alves, Araujo, Lenglet, Alba - De Jong, Busquets, Gavi - Traoré, Aubameyang, Torres

Villarreal : Rulli - Gaspar, Albiol, Torres, Pedraza - Trigueros, Capoue, Parejo, Gomez - Lo Celso, Alcacer