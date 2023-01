Ventes de maillots : l’OM double le PSG, le Barça revient en force, MU dégringole !

La suite après cette publicité

De retour au plus haut niveau depuis plusieurs saisons sous la direction de Pablo Longoria, le club phocéen a retrouvé un certain engouement, notamment après la qualification en Ligue des Champions obtenue de main de maître par la bande à Jorge Sampaoli la saison passée. Malgré le départ du coach argentin et l’arrivée d’Igor Tudor, la folie autour du club phocéen ne s’est pas calmée et a même connu un regain d’intérêt grâce notamment à l’arrivée d’Alexis Sanchez. Ce n’est pourtant pas lui qui a fait chauffer le plus la machine à flocage puisque Dimitri Payet et Matteo Guendouzi ont eu les faveurs des supporters marseillais. Et en dépit du parcours compliqué de Marseille en Ligue des Champions, la solide deuxième place en Ligue 1 derrière le PSG a fait booster la vente de maillots du club champion d’Europe 1993 qui talonnait déjà il y a un an le club de la capitale.

Ce dernier passe donc derrière son rival historique au classement des ventes de maillots de la boutique FOOT.FR* qui compte un eshop et trois magasins physiques en France. Le PSG paye autant l’enchaînement des contre-performances en Ligue des Champions que le manque d’originalité des différents maillots proposés par Nike cette saison. Selon une source interne du club parisien, les ventes sont globalement très en deçà des objectifs fixés en début de saison malgré de nombreux maillots estampillés Messi et Mbappé vendus. Peut-être que le parcours des stars parisiennes en Coupe du Monde 2022 au Qatar (Messi joueur du tournoi, Mbappé meilleur buteur, Hakimi 4e de la compétition) permettront au champion de France en titre de repasser devant l’OM d’ici la fin de saison mais rien n’est moins sûr.

L’OM et le PSG dominent le marché de la vente de maillots en France, le Real Madrid complète le podium

Pour compléter le podium d’un top 10 où ne figure aucun autre club français (l’OL et Monaco, présents dans le top 10 l’an passé ont disparu des radars), on retrouve le Real Madrid qui se trouve à la même place que l’an passé. L’emblématique club espagnol qui a tout raflé en 2022 est porté par Karim Benzema largement en tête au niveau des flocages maillots du club Merengue. Derrière, on constate le retour en grâce du FC Barcelone (6e seulement l’an passé) sous le sillage notamment de Robert Lewandowski qui a fait redécoller les ventes de maillots à l’instar d’un Pedri déjà très populaire en France. Et que dire de Manchester City, qui se place à une cinquième place historique grâce à un Erling Haland qui truste à lui seul la quasi-totalité des ventes de maillot du club.

Le Bayern Munich est 6e tandis que la Juventus, bien que privée de stars internationales, reste toujours au septième rang fort de sa forte popularité dans l’hexagone. En huitième position, Arsenal fait son grand retour dans le top 10 grâce à des performances en Premier League étincelantes et à l’arrivée d’un Gabriel Jesus largement floqué par les fans des Gunners. Grosse déception en revanche pour Liverpool qui dégringole au 8e rang, un peu comme sa situation sportive ou la bande à Jurgen Klopp est à la peine depuis le début de saison. Et c’est finalement Manchester United qui ferme la marche de ce top 10. Après avoir bien profité de l’arrivée de CR7 l’an passé pour faire décoller ses ventes de maillots, les difficultés sportives du club mancunien associées au divorce entre Cristiano Ronaldo et les Red Devils ont fait sérieusement chuter l’attrait du célèbre maillot rouge en France.

*Ce classement est issu des statistiques de ventes de Foot.Fr en ligne et de ses magasins. Ces statistiques ne prennent en compte que les ventes de maillot de la saison en cours (homme, femme et junior) depuis leur lancement jusqu’au 31 décembre 2022.