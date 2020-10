L'Italie s'incline devant l'inusable Zlatan Ibrahimovic

Ce samedi était une journée très chargée sur les terrains de football du Vieux Continent. En effet, journée de Ligue des Champions oblige, les équipes impliquées en ce milieu de semaine évoluaient au début du week-end. Ainsi, nous avons eu droit à un derby lombard en cette fin d'après-midi. L'AC Milan s'est imposé sur le score de deux buts à un grâce à un énorme Zlatan Ibrahimovic.

« L'équipe grandit beaucoup, les jeunes s'entraînent très bien. Je sens que j’ai beaucoup de responsabilités, car je suis le leader. Mais tout le monde a faim et ils veulent gagner », a expliqué le géant suédois, qui revient tout juste après avoir contracté la Covid-19. Pour lui, il n'est pas encore question de parler de titre pour les Rossoneri malgré le fait qu'ils sont seuls leaders de la Serie A avec 12 points et quatre victoires en autant de rencontres.

« Ils ne m'arrêtent pas de toute façon »

« Ce derby était très important, un derby que l'AC Milan n'avait plus gagné depuis quatre ans (janvier 2016). J'avais faim, et je l'ai montré. Non, je n'ai pas eu peur du Covid-19. Je faisais des tests tous les trois jours, mais je ne pouvais pas rater le derby. Le titre ? Nous ne sommes qu'au début, l'équipe fait de très grandes choses. La mentalité a évolué, les jeunes prennent des responsabilités et font des sacrifices », a-t-il ainsi poursuivi.

Auteur d'un doublé, qui a mené les siens vers la victoire, Zlatan Ibrahimovic a avoué ne pas savoir s'il avait dû raccrocher les crampons : « je ne savais pas si je devais arrêter ou non, mais Raiola m'a dit que c'était trop facile de finir comme ça. Milan est arrivé et j'y suis allé. Maintenant, je me sens comme un lion avec beaucoup d'expérience. Si j'avais la condition que j'avais à 20 ans, personne ne m'arrêterait. Mais ils ne m'arrêtent pas de toute façon. » Pour le plus grand bonheur des fans de l'AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, qui vient d'avoir 39 ans, est bel et bien là.