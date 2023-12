Belgique : Thibaut Courtois règle ses comptes avec Domenico Tedesco

Thibaut Courtois (31 ans) fait la Une de l’actualité sportive en Belgique. Victime d’une vilaine blessure au genou, le gardien du réal Madrid et des Diables Rouges a profité d’un entretien avec le média Sporza pour annoncer qu’il ne participera sans doute pas à l’Euro 2024. une véritable bombe pour la sélection du plat pays. Mais le joueur en a également profité pour régler à nouveau ses comptes avec le sélectionneur actuel, Domenico Tedesco, depuis le clash du 17 juin dernier, à l’occasion du match Belgique-Autriche. Une rencontre pour laquelle un hommage était prévu pour la 100e sélection de Courtois.

« Pour une fédération et un coach, c’est le bon moment pour faire un beau geste envers un gardien qui a apporté tant à son pays. Pendant la semaine de ce match, j’étais le seul des trois capitaines qui était présent à Tubize. Pourtant, le coach ne m’a pas parlé une seule fois. J’ai senti qu’il y avait quelque chose de bizarre. Le samedi quelques heures avant le match, Tedesco nous a réunis avec Lukaku. Il a dit que Romelu serait capitaine contre l’Autriche, et que je le serais le mardi contre l’Estonie. J’ai eu un déclic, ça n’allait plus. (…) L’entraîneur n’a fait aucun effort pour trouver une solution, il a simplement dit qu’il dirait tout à la presse. Il voulait faire pression sur moi pour que je ne parte pas et me menacer. Ce n’est tout simplement pas possible, car il s’agissait d’une conversation privée. Il y a donc une rupture de confiance entre le joueur et le coach », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par RMC Sport.