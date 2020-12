Le Borussia Mönchengladbach va suspendre Marcus Thuram et lui inflige une lourde amende

La suite après cette publicité

Ce début de saison était exceptionnel pour Marcus Thuram. Le Français du Borussia Mönchengladbach a découvert les joies de la Ligue des Champions, a claqué quelques buts dans la compétition et il a ensuite découvert, avec succès, l'équipe de France de Didier Deschamps. Toutefois, sa fin d'année civile a été entachée d'un très mauvais geste.

À la 78e minute de la rencontre entre le Borussia et Hoffenheim samedi, l'arbitre de la rencontre, Frank Willenborg, est appelé par le camion de la VAR pour aller vérifier quelque chose. On découvre alors le fils de Lilian Thuram cracher sur le visage de Stefan Posch, le joueur d'Hoffenheim. La sanction est sans appel et l'homme en noir sort le carton rouge. L'image a fait le tour des médias et a irrité passablement Lothar Matthäus.

Il s'est excusé

« Son action est une d’une bêtise incroyable. Il mérite une longue suspension. Comment peut-on cracher sur son adversaire, surtout en pleine pandémie ? C’est inadmissible. Quelle image donne-t-il aux enfants ? J’espère que la Fédération allemande sera sans pitié. Ce que fait Thuram est répugnant et scandaleux. Je souhaite qu’il soit suspendu entre au minimum six et huit semaines. Franchement, je ne veux pas le revoir de sitôt sur une pelouse », a lâché, révolté, l'ex-joueur et désormais consultant pour Sky Sports. Rappelons qu'il existe un précédent. Ozan Kabak, un joueur de Schalke 04, avait joué la même scène et avait pris 4 matches et 15 000 euros d'amende par son club en septembre dernier.

Justement, que risque l'ancien Guingampais ? En attendant les décisions des instances allemandes, Gladbach vient tout juste de communiquer ses propres sanctions : une amende d'un mois de salaire et une suspension de toutes compétitions, sans en indiquer la durée. «Le carton rouge reçu par l'attaquant du Borussia Marcus Thuram en raison d'un comportement antisportif lors du match à domicile d'hier contre le TSG Hoffenheim entraînera une amende pour l'international français, qui sera probablement suivie d'une interdiction interne émise par le club. En tant que club, nous lui infligerons une amende équivalente à un mois de salaire (...) qui sera reversée à une bonne cause. Marcus a accepté cela et a également proposé de s'engager dans cette action sociale en son propre nom. Hier soir, Marcus a présenté ses excuses à Stefan Posch, au TSG Hoffenheim, à ses coéquipiers, aux entraîneurs et aux supporters de Gladbach. (...) Marcus a fait une grosse erreur et est puni pour cela. Il reste la même personne que nous connaissons, et nous le soutiendrons.»