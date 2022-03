La FIFA choquée par la violente bagarre au Mexique

La suite après cette publicité

La FIFA a condamné dimanche soir les violences incidents entre supporters qui ont eu lieux au Mexique durant le match de Liga MX samedi entre Querétaro et l’Atlas de Guadalajara. Dans un communiqué la fédération internationale s’est dit « choquée par l’incident tragique avant d’ajouter, la violence est inacceptable et intolérable. La Fifa se joint à la Fédération mexicaine de football et à la Concacaf pour condamner cet incident barbare et encourager les autorités locales à rendre rapidement justice » pouvait-on lire dans le communiqué officiel.

Selon le gouverneur de l'état de Querétaro Mauricio Kuri, le nouveau bilan de cette bagarre en tribune fait état d’au moins 26 blessés dont trois graves selon les chiffres de la protection civil mexicaine. Les autorités du pays réfutent toujours les rumeurs qui disaient que des personnes avaient été tuées durant les affrontements. Le championnat mexicain a été suspendu. Le Mexique doit accueillir la Coupe du monde 2026, avec le Canada et les Etats-Unis.